Riparte Neaples Breakfast included | tour guidato nel cuore storico di Napoli con colazione tipica napoletana

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

L’Arsenale di, in collaborazione con Sette Cafè, è lieto di annunciare la ripresa dell’iniziativa “Naples”, undel centrodicon unaspeciale che nessun’altra esperienza turistica offre. Pensata per chi desidera iniziare la giornata con un’autentica“alla”, l’iniziativa risponde alle esigenze di coloro che alloggiano in strutture extra alberghiere che non dispongono di“fresca”.Ilcomincia al Sette Cafè, suggestiva caffetteria nata la scorsa estate nella corte del Pio Monte della Misericordia, uno dei luoghi più emblematici di. Questa caffetteria, immersa nella storicità del Pio Monte, rappresenta il punto di partenza ideale per l’itinerario dedicato alla scoperta dellaantica.