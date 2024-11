Ilnapolista.it - Real Madrid, Ancelotti e i giocatori a confronto nello spogliatoio

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il giornale spagnolo Marca raccontato deltrae i suoi calciatori dopo i pessimi risultati del. Nel prossimo match di Liga (domani) i Blancos ospiteranno l’Osasuna. Unche il quotidiano spagnolo ha definito teso.Carloe l’incontro teso con i suoi calciatoriSi è parlato soprattutto di momenti di nervosismo, visto l’andamento della squadra:“L’incontro è stato teso, come richiede il momento della squadra. Non è stata la giornata delle pacche sulle spalle ma del riconoscimento di quanto fatto e, soprattutto, di quanto non è stato fatto, cosa che sembra evidente nelle ultime partite. Nessuno ha cercato i colpevoli, ma hanno cercato le soluzioni“.Tuttavia questo incontro privatissimo ha fatto bene alla formazione madrilena che adesso però dovrà dimostrare sul campo che qualcosa sia effettivamente cambiato:“La conclusione del colloquio è stata positiva.