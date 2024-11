Unlimitednews.it - Primo derby della Mole per Thiago Motta “Sensazioni buone”

TORINO (ITALPRESS) – “Lesonoperchè vedo la squadra bene, con l’atteggiamento giusto in allenamento. Neic’è sempre un’atmosfera speciale, domani daremo il massimo per fare una grande partita e portarla dalla nostra parte”.mostra grande serenità alla vigilia del suo. “Ho fiducia nell’impegno di tutti, che giochi dall’inizio o a partita in corso. Entrerà al 200% in partita sia chi inizierà che chi subentrerà per dare un contributo alla squadra”, garantisce il tecnico bianconero, che però dovrà fare a meno di alcune pedine. “Douglas Luiz? Su mia richiesta è venuto con noi a Lille ma anche ieri in allenamento non si è ancora sentito al 100% e ho deciso di non rischiarlo domani. Non ci saranno nemmeno Nico Gonzalez che avrà bisogno di un pò più tempo, e Adzic che ha avuto un piccolo problema”.