Palermo lo stupro della 19enne al Foro Italico | emesse le sentenze per il branco

La sentenza è stata emessa. Pesantissima la pena per ilche ha stuprato, unacondotta in un cantiere abbandonato di, nella zona del, dopo averla fatta ubriacare.Accusati di violenza sessuale aggravata, sono stati condannati a 7 anni di carcere Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao; 6 anni e 4 mesi per Cristian Barone e 4 anni e 8 mesi per Samuele La Grassa, che avrebbe assistito allosenza prendervi parte.A 8 anni e 8 mesi, un anno fa, era stato condannato dal gup dei minori l’unico degli imputati che la notte degli abusi non aveva ancora compiuto 18 anni.Lodi gruppo commesso nel luglio di un anno fa è stato anche registrato col cellulare da Flores, exvittima, che ha poi diffuso il video nelle chat in cui è stato continuato lo scempio con commenti di ogni genere.