Ilnapolista.it - Mourinho vuole Osimhen al Fenerbahce, sono pronti a fare un’offerta più alta del Galatasaray (O Jogo)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

alpiùdel. Lo scrive O, quotidiano portoghese, secondo cui la squadra allenata dallo Special One è disposta ad avvicinarsi alla clausola da 75 milioni di euro. L’attaccante è stato il protagonista assoluto dell’ultima partita delsegnando una doppietta in pochi minuti in Europa League contro il Tottenham.“Il Fenerbahçe , la squadra allenata da José, sta pensando diuna grande mossa sul mercato”, scrive O. “Potrebbe presentare una proposta al Napoli per ingaggiare, attaccante nigeriano che attualmente è in prestito nella rivale. L’attaccante ha una clausola rescissoria che a gennaio varrà 81 milioni di euro e che in estate scende a 75 milioni di euro. Ilnonoffrire più di 50 milioni di euro per trattenere il giocatore e il “Fener” sta valutando dipiù“.