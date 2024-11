Morte di Satnam si profila una battaglia legale tra il fratello e la moglie per il risarcimento

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Si preannuncia unain merito ai risarcimenti per ladiSingh, il bracciante indiano deceduto a causa di un incidente sul lavoro presso un’azienda agricola di Latina. Di recente, è giunto in Italia ildi, Amritpal Singh, il quale ha sollevato dubbi riguardo la destinazione dei fondi raccolti per ladel, affermando che il denaro è stato interamente consegnato a Soni, ladi, senza coinvolgere il resto della famiglia.La posizione della CgilCome raccontato dai colleghi di Latina oggi, sulla questione è intervenuto il segretario provinciale della Cgil, Giuseppe Massafra, il quale ha dichiarato: “La Cgil ha sempre operato con la massima trasparenza e ha già trasferito ai familiari del bracciante 10.000 euro dei fondi raccolti.