Lanazione.it - Lavori stradali da lunedì 11 novembre

Arezzo, 82024 –da11Oltre all’inizio delle operazioni notturne di asfaltatura di via Calamandrei a cui è stato dedicato uno specifico comunicato, da11cominciano altri: dalle 8,30 e fino al termine dell’intervento sull’apparato tecnologico che controlla l’accesso in ztl è istituito il divieto di transito in vicolo del Fanale nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Giuseppe Garibaldi. È invertito il senso di marcia di via Santa Maria Maddalena, i veicoli provenienti da via delle Paniere hanno l’obbligo di svoltare su via delle Fosse, quelli che percorrono via Giuseppe Garibaldi all’intersezione con vicolo del Fanale hanno l’obbligo di proseguire diritto, quelli che percorrono via XX Settembre hanno l’obbligo di proseguire diritto o svoltare su via Santa Maria Maddalena.