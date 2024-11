Thesocialpost.it - “L’anno più difficile della mia vita”, la drammatica confessione del principe William

Al termine di una visita di quattro giorni in Sudafrica, ilha confidato ai media britannici di aver affrontato un periodo estremamente. Il 2024, ha rivelato, è stato segnato da momenti “terribili” per lui e la sua famiglia, soprattutto nei primi mesi del, quando una doppia diagnosi di cancro ha colpito due membrifamiglia reale: la moglie Kate e il padre, re Carlo. “È stato un anno brutale”, ha dichiarato, aggiungendo che è stato complicato “tenere tutto in carreggiata” mentre le preoccupazioni si moltiplicavano. Leggi anche: La malattia di Carlo e Kate La situazione è migliorata nei mesi successivi: re Carlo è riuscito a riprendere pienamente la sua attività pubblica dopo settimane di terapie, partecipando a un recente tour di 11 giorni in Australia e nelle Isole Samoa.