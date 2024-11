Ilrestodelcarlino.it - La presenza sul territorio:: "Ci siamo ma supportateci"

"Ad oggi contiamo un totale di 360 nuove cartelle all’anno, vale a dire un nuovo paziente al giorno" commenta Tiziana Antonucci, presidente della sezione Aied ascolana, parlando dell’attività dell’associazione. Presidente, com’è la vostra situazione? "in crescita, abbiamo una media di 2.500 prestazioni annue. E le new entry non mancano. Anche gli uomini fanno parte del meccanismo, si rivolgono a noi soprattutto per le ecografie. E ai numeri dobbiamo aggiungere le consulenze e le adolescenti, o le mamme con le figlie, per le quali non sempre si inizia a tracciare una cartella vera e propria. Dall’apertura ad oggi abbiamo assistito in 50 anni più di 40mila persone, 7mila uomini. Insomma ci". Come si sostiene l’Aied? "Viviamo solo grazie alle prestazioni, per questo motivo un aumento così elevato dei costi comincia ad essere problematico.