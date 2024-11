Gaeta.it - La coalizione in provincia: comunicazione e coordinamento al centro del dibattito

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella, la recente discussione riguardante la funzionalità dellaè tornata alla ribalta, con i rappresentanti che chiedono un miglioramento dellainterna. Sono state esposte preoccupazioni rispetto a come le dinamiche tra i cinque partiti coinvolti stiano influenzando l’efficacia del lavoro della giunta. Affermazioni rilasciate da Harald Stauder, capogruppo della Svp, mettono in evidenza la necessità di ridefinire il modo in cui i membri dellasi confrontano, per garantire un’azione più fluida e coesa.Necessità di unapiù efficienteHarald Stauder ha sottolineato l’importanza di unaottimale tra i partner alleati, evidenziando come un’alleanza composta da cinque partiti richieda livelli superiori di consultazione.