Italia Under 21 i convocati per la sosta | uno dell’Inter e tanti ex!

Oltre aidella Nazionale Maggiore diramati da Luciano Spalletti, arrivano anche quelli dell’21 del Commissario Tecnico Carmine Nunziata, per i due impegni in amichevole contro i pari età di Ucraina e Francia. Un attaccante(in prestito) eex nerazzurriUN NERAZZURRO EEX – Nella lista dei 27 giocatorida Carmine Nunziata con l’21 per gli impegni in amichevole contro i pari età di Francia e Ucraina, figura un solo giocatore. Peraltro in prestito. Si tratta di Francesco Pio Esposito che nello Spezia sta mostrando ottime qualità, con prestazioni corredate da cinque gol in dieci partite disputate nel campionato di Serie B. Oltre a lui, sonogli ex nerazzurri presenti. Partendo dal capitano Lorenzo Pirola in difesa, passando per Mattia Zanotti del Lugano, Cesare Casadei del Chelsea, fino ad arrivare a Giovanni Fabbian del Bologna.