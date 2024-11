Inter-Napoli Conte | Affrontiamo i più forti Non ho letto parole De Laurentiis

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Innanzittutto ledel presidente a) non le ho lette, b) qualsiasi cosa abbia detto, io penso che un allenatore non debba mai commentare ciò che dice il proprio presidente, bisogna ascoltare e andare avanti. Non c’è da fare nessun commento. Il presidente l’ho visto la settimana scorsa, non mi ha detto niente, se poi ha detto altro di diverso. Sono considerazioni che ha fatto il presidente, non commenterò mai ledel presidente, sia adesso che in futuro. E’ a capo di tutto ed è giusto esprima il suo pensiero. Io sono al di sotto del presidente”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, in conferenza stampa a due giorni dal match contro l’: “Sono 3 punti importanti, ma sono sempre 3 punti, è inevitabile cheuna squadra che oggi, per tutto ciò che ha dimostrato, bisogna riconoscerlo è la squadra più forte, hanno lavorato benissimo ed oggi sicuramente si mettono in una posizione un po’ più alta rispetto a tutte le altre antagoniste.