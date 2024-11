Lortica.it - Gli amputano il pene per un tumore fantasma: si chiude con un accordo segreto la tragicommedia della sanità

Ci sono storie che sembrano scritte per ricordarci che la realtà supera sempre la fantasia. Questa volta il protagonista è un paziente che, per un presunto, si è visto amputare il. Peccato però che ilnon c’era. Eh già, una malattia invisibile, tanto quanto, pare, la precisionediagnosi. Dopo un’interminabile battaglia legale e quattro anni di riflessione sul valore del bisturi, il paziente e l’Asl sono giunti a un(ovviamente segretissimo) che mette fine alla.Andiamo con ordine. Era il 2018 quando il paziente viene sottoposto a un intervento chirurgico “demolitivo” per unal, diagnosticato – o meglio, presunto – con un’approssimazione degna di un sensitivo. Nessuno, infatti, si è disturbato a fare una biopsia, forse convinti che un po’ di intuito medico bastasse.