Gaeta.it - Giorgia Meloni elogia Elon Musk e richiama l’Unione Europea a investire di più in difesa

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso di un incontro informale del Consiglio Europeo a Budapest, la presidente del Consiglio,, hato, il fondatore di Tesla e SpaceX, definendolo un “valore aggiunto” in un contesto globale complesso. Questo intervento ha messo in luce non solo le opinioni della leader italiana su figure influenti nel mondo della tecnologia e degli affari, ma ha anche rappresentato un’occasione per discutere temi cruciali come gli investimenti ine la risposta dell’Europa agli attuali scenari geopolitici.L’elogio diDurante il suo intervento presso lo stadio Puskas,ha descrittocome un “interlocutore” significativo nel panorama attuale. Ha riconosciuto il suo ruolo nell’ambito delle elezioni americane, sottolineando che, come molti altri,ha esercitato il suo diritto di fare campagna per Donald Trump.