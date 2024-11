Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo continuare così e faremo punti"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Una storia particolare quella di un pallavolista croato, classe 2003, che arriva in Italia per fare esperienza con una neopromossa come la Yuasa Battery e che si trova catapultato in campo anche da titolare ormai da alcune gare, mostrando una crescita costante. Un piccolo sogno da vivere fino in fondo per Gabriel Cvanciger, croato classe 2003, di ruolo opposto pronto a dare sostegno in un ruolo dove il titolare ha il nome e l’esperienza di Dusan Petkovic. Ma lui è costante nel lavoro e nella voglia di crescere anche alla luce del fatto che la pallavolo è una questione di famiglia: "Ho iniziato a giocare perché mio padre giocava a pallavolo. Ma prima di iniziare con la pallavolo ho nuotato per sette anni. Ed ero molto bravo nel nuoto, ma per me era noioso perché guardavi solo in basso in piscina e non facevi nulla.