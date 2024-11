Lanazione.it - Dego e Taverna, un super duo agli Amici della Musica di Firenze

, 8 novembre 2024 – Due solisti d’eccezione, protagonisti con le maggiori orchestre al mondo, calcheranno in duo il palco del TeatroPergola. Sabato 9, alle 16, per glidi, Francescaal violino e Alessandroal pianoforte proporranno la Fantasia op. 47 di Schönberg, la Sonata in mi bemolle maggiore, op. 18 di Strauss e la Sonata n. 9 in la maggiore, op. 47, “a Kreutzer” di Beethoven. “Quando scelgo un programma dida camera, sempre in accordo con i partner artistici, parto dal mio gusto e da qualcosa che porti il pubblico a rivisitare brani amati e conosciuti, ma magari anche a scoprire qualcosa di nuovospiega. In questo caso proponiamo tre momenti rappresentativi fondamentali per la storia del duo violino e pianoforte che mettono alla prova entrambi gli strumenti”.