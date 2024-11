Napolipiu.com - Da Milano attaccano Conte e Lukaku: “Mai visto un livello così basso”

Il ritorno dia San Siro si preannuncia ad alta tensione per la sfida di domenica L’Inter si prepara ad accogliere il Napoli con il dente avvelenato. Il ritorno di Antonioe Romelua San Siro promette scintille, come evidenziato nell’editoriale del giornalista Lapo De Carlo per Linterista.it.“Il Napoli arriverà riposatissimo e al completo”, sottolinea De Carlo, evidenziando come l’Inter sia stata “costretta a fare delle scelte contro il suo stesso interesse”. Ma il focus è tutto sul ritorno dei due grandi ex.L’affondo su“Antoniotornerà per la prima volta da avversario dopo il suo addio”, ricorda il giornalista. “Il modo in cui ha lasciato improvvisamente l’Inter, senza terminare il ciclo, dando il segnale che il club non potesse più competere ad alti livelli, pretendendo e ottenendo una cifra enorme di buona uscita, resti una pagina sgradevole della sua carriera”.