Ilnapolista.it - Conte ha deciso: sarà McTominay a provare ad arginare Calhanoglu

haadÈ la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo a raccontare cos’ha in mente Antonioper il big match di domenica sera a San Siro: Inter-Napoli.Ecco cosa scrive la Gazzetta:Le chiavi tattiche in fase difensiva sono principalmente due: limitare la regia die disinnescare Dimarco. Nel primo caso, toccherà a Scottagire sulle zolle del turco: lo scozzese dovrà sfruttare la fisicità in pressione ma anche per le sue incursioni. Come sempreil primo uomo ad affiancare Lukaku quando il Napoli attaccherà, trasformando il sistema in un 4-2-4. Sulla corsia destra, invece, toccherà alla coppia Di Lorenzo-Politano prendersi cura di Dimarco, l’uomo assist di Inzaghi.fondamentale costringerlo a difendere, non soltanto tamponare le sue discese.