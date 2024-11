Chi vuole essere centenario | Tantissimi in Italia Come arrivarci? È un mistero

Leggi l'articolo completo su Open.online

L’è un paese che invecchia. Gli over 65 sono 14 milioni. Ma soprattutto, i centenari all’inizio del 2024 erano 22.552, cioè 38 ogni centomila abitanti (il dato in Liguria sale a 61). Si tratta, rivela l’Istat, del 30 per cento in più dei 17.252 di dieci anni fa. Roberto Bernabei, presidente diLongeva, dice che il motivo non si conosce: «Certo, c’entrano la vita sana e la genetica, ma i centenari per certi versi sono un».Qualcosa di straordinarioA Repubblica Bernabei spiega che si tratta di «persone super selezionate, che nel 30% dei casi sono autosufficienti. Nessuna fascia di popolazione vede un aumento percentualela loro, che solo tra il 2023 e quest’anno sono cresciuti del 10%». «Ma io sono forse più colpito da quello degli ultra novantennini, che sono quasi un milione.