Chi è Deborah Lettieri la sexy professoressa di Amici | sul web spuntano le foto bollenti del passato

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Tra i nuovi professori di “” c’è, che recentemente è stata ospite di Verissimo dove ha raccontato molto di sé e del suo. Non è un volto particolarmente noto nei salotti della tv italiana e in effetti non è lì che si è fatta le ossa come ballerina. In, 41 anni, è stata ballerina del cabaret Le Crazy House a Parigi, che le ha regalato grande notorietà. Unche lei non rinnega, anzi, anche se sottolinea come in Italia il binomio ballo e nudità sia percepito in modo sbagliato.ballerina del cabaretLe ballerine di cabaret, secondo la, vengono a volte definite addirittura spogliarelliste, ma in realtà alle spalle ci sono ore di preparazione per la coreografia che deve essere imparata a memoria. Sul profilo Instagram della 41enne ci sono diversi scattiche testimoniano quel periodo, che lei ricorda con piacere e con orgoglio.