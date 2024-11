Ilrestodelcarlino.it - Caso di malaria in Veneto, ulteriori analisi: non è autoctono

Verona, 8 novembre 2024 – Undiha fatto tremare la sanità veneta, e il virologo Roberto Burioni invitava tutti all’allerta. Ieri infatti la direzione prevenzione della regioneaveva reso noto un. Fortunatamente però, le indagini della regione hanno accertato oggi che non si tratta di undima di importazione. Scongiurando l’ipotesi peggiore, che aveva subito fatto gridare all’allarme il virologo del San Raffaele: “Seun guaio che neanche vi immaginate. Altroché dengue”.diin, letranquillizzano: non èma importato La Direzione Prevenzione della Regionefa sapere che “l'indagine è stata condotta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 9 in stretta sinergia con la Direzione Prevenzione e con l’Istituto Superiore di Sanità.