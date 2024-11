Box Office USA | Heretic incassa 12 milioni nelle anteprime

Universalmovies.it - Box Office USA | Heretic incassa 1,2 milioni nelle anteprime

Un nuovo weekend di cinema si avvicina negli USA, e come sempre di venerdì sera si parla di BoxUSA, o meglio dellepre-release.Con Venom: The Last Dance che si avvicina al suo terzo weekend di programmazione, il botteghino nordamericano ha accolto ieri l’atteso horror. A tal proposito, le stime offerte da Deadline parlano di un incasso– partite dalle ore 19:00 di giovedì – da circa 1,2di dollari. Statistiche alla mano, il film con un inedito Hugh Grant nei panni da villain hato 100 mila dollari in meno rispetto a Hereditary (sempre di A24), e 200 mila dollari più di Abigail.Il Nuovo TrailerCondi queste entità,potrebbe esordire nel weekend con un incasso da 10/12di dollari, molto probabilmente in prima posizione al BoxUSA (si prevede che Venom 3 possare una cifra di poco inferiore a queste stime).