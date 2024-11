Gaeta.it - Arrestato un uomo accusato di stalking verso una escort a Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente episodio diha scosso la Capitale, coinvolgendo undi 53 anni,dopo aver perseguitato unadi 39 anni. La vicenda mette in luce il grigiore di una relazione professionale degenerata in ossessione, culminando in atti persecutori che hanno spinto la vittima a chiedere aiuto.La genesi di una relazione professionaleLa donna, residente a, aveva intrapreso l’attività diper risolvere alcune difficoltà finanziarie. Durante il suo lavoro, ha incontrato più volte un cliente, il 53enne, con il quale all’inizio avevano instaurato un rapporto che sembrava professionale e controllato. I primi incontri erano caratterizzati da conversazioni che andavano oltre il mero scambio economico, ma col tempo la situazione è degenerata.