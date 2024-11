Ilnapolista.it - Ancelotti: «Sono state notti lunghissime. È molto chiaro: il nostro problema è difensivo, non offensivo»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Voleva parlare,. Il momento del Real è quello che è, e il tecnico non si ritrae. Dice che ilè stato “individuato, è”. “Ilnon è un, ma”.dice che alla fine comunque lotteranno su tutti i fronti: “Tra un mese avremo la possibilità di vincere l’Intercontinentale e lotteremo in campionato e in Champions, pur perdendo le partite che abbiamo perso. Come è sempre successo”. “Ora voglio semplicemente vedere una reazione a questo riguardo domani.Capitolo Mbappé. “Si sta allenando bene, sta attraversando un momento difficile. come ognuno di noi. E come tutti, devi pensare che questa è un’opportunità, che se sei intelligente puoi farcela velocemente, con più concentrazione e attitudine. Ecco come dovrebbero essere affrontati i problemi.