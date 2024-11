Ilrestodelcarlino.it - Al via domenica la Fiera del tartufo. Foodtruck, escursioni e laboratori

Tutto pronto a Viano per ospitare ladel, che quest’anno giunge all’edizione numero 33. Il programma delle tantissime iniziative e proposte culinarie, per questaa partire dalle 9, è stato presentato dal sindaco e dalla vicesindaco di Viano, Fabrizio Corti e Angela Bonacini, da Enrico Zini dell’Associazione Tartufai, da Gianluca Genovese e Mario Splendore della Pro Loco Le Terre Matildiche di Viano. "Ladeldi Viano intende raccogliere e valorizzare la tradizione legata a questo importante appuntamento per il nostro territorio introducendo alcuni elementi di novità, a partire da un’ articolata campagna pubblicitaria volta a dare risalto e appetibilità all’evento, anche attraverso i social network – ha detto il sindaco Corti –. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’escursione ’Experience tra borghi e vedette’ con Elisa Viani, guida ambientalestica promotrice del progetto ’Passi e Nuvole, esperienze in cammino’".