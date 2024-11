Zonawrestling.net - WWE: Ava fa il suo annuncio e subito dopo Rhino stende Mr Stone

Giorni fa vi abbiamo anticipato del grandein arrivo a NXT da parte della General Manager, Ava.Ebbene, ora abbiamo le parole ufficiali di quest’ultima, la quale ha reso noto il ritorno dell’Iron Surivor Challenge per NXT Deadline.Ava has announced that the Iron Survivor Challenge returns at NXT Deadline! #WWENXT pic.twitter.com/22Xhi7xcrm— ?????? (@WrestlingCovers) November 7, 2024 Mrpoi ruba la parola alla GM, ma ha poco tempo per esprimere tutti i suoi pensieri e disappunti personali dato che, completamente a sorpresa, viene attaccato con una Gore dal TNA Hall of Famer,.TNA HALL OF FAMERIS HERE!!!!!GORE GORE GORE!!!! #WWENXT pic.twitter.com/ZKypLeClKp— ?????? (@WrestlingCovers) November 7, 2024