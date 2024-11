Lapresse.it - Usa, emergenza incendi in California meridionale: oltre 10mila persone evacuate

Laè sferzata da potenti venti che hanno alimentato una serie diin rapida evoluzione che hanno distrutto case e costretto migliaia di residenti a fuggire nella Contea di Ventura.Le autorità hanno emesso l’ordine di evacuazione per più di, mentre le raffiche di vento hanno superato le 61 miglia orarie.Nel frattempo, un altroo è divampato lungo la Pacific Coast Highway a Malibu. Il servizio meteorologico nazionale ha definito la situazione “particolarmente pericolosa”. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP Associated Press/LaPresse)