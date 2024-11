Truffa da 20mila euro a danno di una coppia ultra ottantenne di pontini; rubano anche le fedi nuziali In manette uno dei malviventi

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Uno schema ormai ben noto, messo in atto con precisione. Due individui si sono spacciati per carabinieri, iniziando il solito copione collaudato. Hanno chiamato al telefono presentando una situazione d’emergenza: “Pronto, vostra figlia ha avuto un brutto incidente, ha investito delle persone. Serve un risarcimento immediato di, altrimenti verrà trattenuta in caserma”.Lae il coinvolgimento delladi anzianiQuesto racconto, però, era solo l’inizio di un ennesimo tentativo diai danni di persone anziane, privo di ogni scrupolo. Itori – come in altri casi simili – conoscevano molti dettagli della vita privata delle vittime. Ladi anziani, marito e moglie di oltre 80 anni residenti in via Montenero a Latina, è stata presa di mira dai duetori, entrambi di Napoli.