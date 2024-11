Gaeta.it - Tremendo traffico di esseri umani: tre scafisti fermati per l’ingresso illecito di 24 tunisini in Italia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Tre uomini sono stati arrestati dalla procura di Agrigento con l’accusa di essere coinvolti neldi, in particolare per aver facilitatoindi 24 migranti, tra cui tre minori e una donna. Questo episodio mette in luce il problema persistente dell’immigrazione clandestina e il lavoro delle forze dell’ordine europee nel contrastare queste attività illegali.Dettagli sull’operazione di soccorsoLe indagini hanno identificato i trecoinvolti: un 44enne considerato il comandante del peschereccio, un 35enne come membro dell’equipaggio e un 25enne. Questi ultimi avevano trasportato i migranti a bordo di un peschereccio fino a giungere nelle acquene. Durante l’operazione, una volta raggiunto il limite della zona marittimana, il gruppo è stato trasferito su un barchino di ferro al traino, preparato per l’ultimo tratto del viaggio.