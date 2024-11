Nerdpool.it - Stranger Things: Quando uscirà la quinta stagione?

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

I fan della TV che aspettavano notizie sullafinale dihanno avuto una bella sorpresa mercoledì mattina. LoDay 2024 ha preso il via con la pubblicazione di un teaser che ha rivelato tutti i titoli degli episodi di5. I titoli hanno già dato ai fan abbastanza da creare eccitazione e iniziare a formulare solide teorie su ciò che potrebbe accadere in. Questi titoli sono stati sufficienti per creare entusiasmo e iniziare a mettere insieme alcune solide teorie su ciò che potrebbe accadere a Hawkins, nell’Indiana, e nel Sottosopra. La domanda che rimane ora èscopriremo se queste teorie sono fondate.Il nuovo teaser diha confermato che laarriverà nel 2025. Queste sono tutte le informazioni sull’uscita della nuovache abbiamo finora.