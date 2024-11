Stadio Milano Sala | ‘San Siro? Penso che sia meglio per i tifosi di entrambe le squadre

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

”Ioche Sansiaper idile, ma capisco anche che Scaroni debba tenere un rapporto con il sindaco di San Donato. Hanno fatto un investimento, la cosa non mi tocca e non la posso contestare”. Si è espresso in questi termini il sindaco diGiuseppe, a margine della presentazione del ”Look of the Games” diCortina 2026, presso la Fondazione-Cortina. ‘‘Ciò che possiamo fare – ha aggiunto– è andare avanti sulla strada che illustrerò lunedì in consiglio comunale e poi ci sarà la formulazione di una gara pubblica. Saranno lea decidere, difficile dire ottimista o pessimista. C’è un lavoro continuo e di incontro quotidiano”.“Il progetto non è mai stato bloccato. Il Consiglio comunale aveva preso le risultanze del dibattito pubblico e le aveva trasformate in una delibera.