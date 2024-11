Liberoquotidiano.it - "Sono pronto a dialogare con lui". Putin si congratula con Trump: cambio tutto?

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Le parole del presidente eletto degli Stati Uniti Donaldsulla guerra in Ucraina "meritevoli di attenzione". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, intervenendo a una riunione del club Vardai secondo quanto riferisce Ria Novosti. Il capo del Cremlino, secondo l'agenzia russa, ha chiamatoperrsi per la vittoria. "Vorrei cogliere l'occasione perrmi con lui per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti", ha detto lo zar., secondo, si è mostrato molto coraggioso dopo l'attentato, riporta ancora Ria Novosti. Alla domanda se sia disponibile acon, il leader russo ha risposto: "". Per quanto riguarda la politica, si ha la sensazione che "è stato perseguitato" durante il primo periodo della sua presidenza, e cosa accadra' dopo non si sa, ha proseguito il capo del Cremlino.