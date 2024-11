Sciopero mezzi a Roma domani?

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

: 24 ore di disagi, niente fasce di garanziaLa città disi prepara a un venerdì di disagi a causa dellonazionale di 24 ore indetto dai sindacati del trasporto pubblico. L’agitazione, che interesserà l’intera giornata dell’8 novembre, potrebbe creare non poche difficoltà agli spostamenti deini e dei pendolari.Cosa sapere sulloA differenza di quanto accaduto in passato, lodi venerdì sarà senza fasce di garanzia, il che significa che i disservizi potrebbero riguardare l’intera giornata. LEGGI ANCHE: —, domeniche ecologiche 2024, QUESTA DOMENICA NON SI POTRA’ CIRCOLARESaranno interessate tutte le linee gestite da Atac, comprese quelle in subaffidamento, e le linee bus periferiche. Anche i servizi Cotral-Astral saranno coinvolti nella protesta.