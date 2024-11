Inter-news.it - San Siro con Inter e Milan? Sindaco San Donato: «Visto Scaroni»

Sulla questione San, nonostante l’esse di costruire insieme di, il presidenteguarda ancora a San. Incontro con il.NOTA – “Stamattina in Municipio si è tenuto un incontro tra ilFrancesco Squeri e Paolo, Presidente ACper confrontarsi sulle intenzioni della società calcistica in merito al progetto stadio nell’area San Francesco. L’appuntamento è stata l’occasione per fare il punto della situazione sull’iter dell’Accordo di programma che prosegue secondo le tempistiche preventivate. E per il quale attualmente è in corso la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica. Il Presidenteha confermato la propria soddisfazione per l’incontro, ribadendo all’Amministrazione l’impegno a continuare l’iter procedurale relativo a un progetto prioritario per il Club”.