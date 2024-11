Qvc il tempio italiano delle televendite | Niente influencer va in onda solo chi conosce il prodotto

Leggi l'articolo completo su Open.online

A Brugherio, a metà tra l’hinterland milanese e la provincia brianzola, c’è il quartier generale di Qvc Italia, canale di shopping e uno dei massimi riferimenti del «video commerce» in tv. Si tratta, di fatto, dell’emittente nazionale che trasmette in diretta per più ore al giorno: «17 ore su 24, 364 giorni l’anno», assicura la ceo Sara Jane Morgan al Corriere della Sera. Anna Gandolfi, giornalista del quotidiano meneghino, ha fatto visita al. Che poi è un termine a cui Qvc Italia non vuole essere associato. «Lepuntano su celebrità e venditori. Da noi, invece, chi va inè realmente esperto del. Poi gli altri quasi sempre registrano, noi invece andiamo rigorosamente in diretta», spiega ancora Sara Jane Morgan.Negli studi di Qvc Italia si registra ogni giorno, ad eccezione di Natale, dalle otto del mattino all’una di notte.