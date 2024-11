Lanazione.it - Presidenziali Usa, ora per ora. La nottata americana in ateneo fra speranze e preoccupazioni

"In America può vincere il peggiore" , sono quasi le tre di mattina quando David Riondino in collegamento video compone la sua poesiola sul voto presidenziale americano – a quell’ora ancora in corso –. Una lettura ironica quanto realistica quella dell’attore e regista, che da lì a un’ora di distanza avrebbe visto gli Stati Uniti consegnati a Donald Trump, rieletto presidente distanziando la rivale Kamala Harris. E’ solo uno dei tanti interventi che hanno scandito la’ all’Università di Siena, che con quasi l’11 per cento di studenti stranieri è la finestra sul mondo, un punto di vista al quale osservare la scena lontana, ma che comunque ci riguarda da vicino. L’auditorium del Santa Chiara Lab è pieno di ragazzi che dalle 23 hanno seguito il voto americano, insieme a docenti, esperti di politica, giornalisti ed intellettuali.