Roma occhio alla difesa per il futuro | due certezze e tanti dubbi

Roma si prepara a un’estate cruciale, non solo per il nome del prossimo allenatore che prenderà il testimone da Claudio Ranieri, ma anche per la costruzione di una rosa più solida e competitiva, in grado di affrontare una stagione che – nei piani della società – dovrà riportare il club stabilmente in Europa. E il reparto difensivo sarà uno dei primi cantieri aperti.Con l’addio ormai certo di Mats Hummels, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, e l’adattamento forzato di Celik a centrale, i centrali “puri” di riferimento sono rimasti solo Mancini e Ndicka. Troppo poco per una squadra ambiziosa, soprattutto se si vogliono affrontare più competizioni ad alto livello.La situazione di Kumbulla e HermosoMarash Kumbulla, in prestito all’Espanyol, è una delle sorprese della Liga. Sololaroma.it - Roma, occhio alla difesa per il futuro: due certezze e tanti dubbi Leggi su Sololaroma.it Lasi prepara a un’estate cruciale, non solo per il nome del prossimo allenatore che prenderà il testimone da Claudio Ranieri, ma anche per la costruzione di una rosa più solida e competitiva, in grado di affrontare una stagione che – nei piani della società – dovrà riportare il club stabilmente in Europa. E il reparto difensivo sarà uno dei primi cantieri aperti.Con l’addio ormai certo di Mats Hummels, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, e l’adattamento forzato di Celik a centrale, i centrali “puri” di riferimento sono rimasti solo Mancini e Ndicka. Troppo poco per una squadra ambiziosa, soprattutto se si vogliono affrontare più competizioni ad alto livello.La situazione di Kumbulla e HermosoMarash Kumbulla, in prestito all’Espanyol, è una delle sorprese della Liga.

Roma, per il mercato in entrata si tenta il doppio colpo dall'Argentina. Saelemaekers strizza l’occhio al Milan e parla così del suo futuro: le dichiarazioni. Sommer: "Difesa vecchia? No, ecco il motivo dei gol subiti. Lautaro è da Pallone d'Oro. Sul futuro, Thuram e Martinez...". Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora. Roma, nuova idea per la difesa: occhi su Djalo. La Juventus apre al prestito. Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale. Ne parlano su altre fonti

Crosetto “Investire nella Difesa è una necessità ineludibile” - ROMA (ITALPRESS) - "Il tema della Difesa di una nazione non è, a mio avviso, da affrontare come un mero "problema" finanziario e neppure come occasione di ... (italpress.com)

Calciomercato Roma: Senesi e Dest gli obiettivi per la difesa del futuro - La Roma è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Il club giallorosso sta lavorando per continuare a crescere e il Ds Tiago Pinto ha già puntato Dest e Senesi per la difesa del futuro. (fantacalcio.it)

Smart Military Camp, la difesa del futuro alla caserma Cecchignola di Roma - Un perimetro di tende hi-tech si estende sul terreno della Cecchignola, il grande comprensorio militare alle porte di Roma ... come la Difesa si stia preparando ad affrontare un futuro ... (ilmessaggero.it)