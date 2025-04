Borsa le piazze europee chiudono in calo | Milano a – 073%

Lapresse.it - Borsa, le piazze europee chiudono in calo: Milano a – 0,73%

Chiusura in ribasso per le principali borse, su cui pesa il clima delle tensioni legate ai dazi.lascia sul terreno lo 0,73%, con il Ftse Mib che segna 34.027 punti. Fra i titoli in rialzo spicca Stmicrolectronics, che balza del 3,90%, all’indomani del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Forti vendite, invece, su Stellatis (-3,81%) e Generali (-3,50%). Francoforte cede lo 0,92%. Parigi lascia sul terreno lo 0,30%. Londra in controtendenza: +0,64%. Londra invece termina gli scambi con il segno più, guadagnando lo 0,64%.