Padovano racconta | I tifosi non mi han fatto mai mancare il loro affetto le cicatrici rimangono ma non ho rancore Giocare alla Juventus mi ha aiutato a superare i miei limiti

Padovano, ex attaccante della Juventus, è stato ospite dell'evento Storie Nero su Bianco di Juventibus. Le sue dichiarazioni(inviato al Circolo dei Lettori) – 'Storie Nero su Bianco'. Evento al Circolo dei Lettori di Torino organizzato da Juventibus questa sera con grande protagonista l'ex attaccante bianconero Michele Padovano, autore del libro 'Tra la Champions e la libertà'. A moderare l'evento i giornalisti Massimo Zampini, Luca Momblano, Ottavia Giustetti e Paolo Rossi. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.CARCERE – «Percepivo il pregiudizio delle persone, ma la faccia l'ho sempre messa allo stadio. Non pensavo al pensiero degli altri, ma una pacca sulla spalla i tifosi della Juve non l'hanno mai fatta mancare e non lo dimenticherò mai. È importante per me, per la mia vita e per il mio futuro, non avere rancore.

