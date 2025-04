Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, chi prenderà il suo posto in Juve Lecce? L’idea di Tudor per affiancare Locatelli. Ultime

Infortunio Thuram, chi prenderà il suo posto in Juve Lecce? L'idea di Tudor per affiancare Locatelli: ecco chi potrebbe sostituire il centrocampista francese

Vigilia di Serie A per la Juventus di Igor Tudor. I bianconeri tornano in campo domani sera contro il Lecce di Giampaolo all'Allianz Stadium. Come riferito da Sky Sport, Khephren Thuram non è al meglio dopo il problema degli scorsi giorni e non verrà rischiato.

Al suo posto, in mediana, dovrebbe esserci Weston McKennie al fianco di capitan Locatelli.