Sequestro 15enne rapitore in azione mascherato e con complice

15enne, prelevato di forza martedì scorso a san Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli e poi rilasciato nei pressi dello svincolo di Licola della tangenziale di Napoli. A confermarlo sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il primo, il 24enne, alto circa un metro e novanta, robusto e armato di pistola, è entrato in azione per prelevare la vittima con una maschera sul volto ritraente un uomo calvo con i baffi. Oggi il gip di Napoli Fabrizia Fiore ha convalidato il provvedimento di fermo emesso nei confronti del 24enne e disposto per lui la misura cautelare del carcere ritenendo sussistenti il pericolo di fuga, l’inquinamento probatorio e anche la reiterazione del reato. Anteprima24.it - Sequestro 15enne, rapitore in azione mascherato e con complice Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiC’era anche un’altra persona con Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne ritenuto dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli coinvolto nel rapimento a scopo di riscatto di un, prelevato di forza martedì scorso a san Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli e poi rilasciato nei pressi dello svincolo di Licola della tangenziale di Napoli. A confermarlo sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il primo, il 24enne, alto circa un metro e novanta, robusto e armato di pistola, è entrato inper prelevare la vittima con una maschera sul volto ritraente un uomo calvo con i baffi. Oggi il gip di Napoli Fabrizia Fiore ha convalidato il provvedimento di fermo emesso nei confronti del 24enne e disposto per lui la misura cautelare del carcere ritenendo sussistenti il pericolo di fuga, l’inquinamento probatorio e anche la reiterdel reato.

