Infantino annuncia | La FIFA ha stanziato altri 11 milioni di dollari per il Mondiale per Club Ecco a chi sono destinati

Infantino: «altri 11 milioni per il Mondiale per Club». L’annuncio del presidente della FIFA a pochi mesi dall’inizio della competizioneIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un contributo totale di 11 milioni di dollari per le città che ospiteranno il Mondiale per Club. Sarà una competizione ricchissima quella a cui prenderà parte anche la Juventus. Di seguito le parole.Infantino – «Ci sta a cuore il nostro ruolo sociale, ed è per questo che siamo in procinto di fondare la FIFA Foundation USA. Inoltre, per lasciare un’eredità del Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti, contribuiremo con un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che ospiteranno le partite, per sostenere progetti sociali locali. Questo significa idealmente installare mini campi da calcio e organizzare attività calcistiche per bambini in queste aree, laddove ce n’è più bisogno in ogni città. Juventusnews24.com - Infantino annuncia: «La FIFA ha stanziato altri 11 milioni di dollari per il Mondiale per Club. Ecco a chi sono destinati» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24: «11per ilper». L’annuncio del presidente dellaa pochi mesi dall’inizio della competizioneIl presidente della, Gianni, hato un contributo totale di 11diper le città che ospiteranno ilper. Sarà una competizione ricchissima quella a cui prenderà parte anche la Juventus. Di seguito le parole.– «Ci sta a cuore il nostro ruolo sociale, ed è per questo che siamo in procinto di fondare laFoundation USA. Inoltre, per lasciare un’eredità delpernegli Stati Uniti, contribuiremo con un milione dia ciascuna delle 11 città che ospiteranno le partite, per sostenere progetti sociali locali. Questo significa idealmente installare mini campi da calcio e organizzare attività calcistiche per bambini in queste aree, laddove ce n’è più bisogno in ogni città.

Infantino annuncia: "Dalla FIFA un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che ospiteranno il Mondiale per Club". Infantino annuncia: "Dalla FIFA un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che ospiteranno il Mondiale per Club". Mondiale per Club, Infantino annuncia: "250 milioni per i club non coinvolti". Mondiali 2026, Infantino annuncia: "La finale avrà l'halftime show". Cos'è e quanto dura, l'esempio del Superbowl. Trump riceve Presidente Fifa Infantino alla casa Bianca. E Donald fa un annuncio per i Mondiali 2026. Se Messi rimane senza playoff ma ha la benedizione di Infantino. Ne parlano su altre fonti

Infantino: «Altri 11 milioni per il Mondiale per Club». L’annuncio del presidente della FIFA a pochi mesi dall’inizio della competizione - Infantino: «Altri 11 milioni per il Mondiale per Club». L’annuncio del presidente della FIFA a pochi mesi dall’inizio della competizione Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un co ... (juventusnews24.com)

Infantino annuncia: "Dalla FIFA un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che ospiteranno il Mondiale per Club" - Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un contributo totale di 11 milioni di dollari destinato alle città ospitanti del Mondiale per Club (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angele ... (msn.com)

Mondiale per Club, l'annuncio di Infantino: "11 milioni di dollari per ciascuna città ospitante" - Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un contributo totale di 11 milioni di dollari per le città che ospiteranno il Mondiale per Club: "Ci sta a cuore il nostro ... (tuttojuve.com)