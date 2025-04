Nuovi vaccini pochi test e troppi rischi

Laverita.info - Nuovi vaccini, pochi test e troppi rischi Leggi su Laverita.info La tecnologia autoreplicante del siero Kostaive è ancora inesplorata, eppure i pericoli associati al suo uso su soggetti sani sono stati ignorati. Prima di commercializzare il farmaco, alle istituzioni spetta avviare indagini tramite ricercatori privi di conflitti d’interessi.

Nuovi vaccini, pochi test e troppi rischi. Nuovo Coronavirus: come si è riusciti a produrre rapidamente vaccini sicuri. Nuovo Coronavirus: chi ha avuto il COVID-19 si deve vaccinare?. Casi Covid in leggero aumento. Pronto per l'autunno il vaccino aggiornato alle nuove varianti. Vaccini: tempistiche ed efficacia. Uno studio sui fattori che influenzano la durata dell'efficacia dei vaccini. La falsa notizia della Covid-19 scomparsa in Africa nonostante i pochi vaccinati.

Con i vaccini evitate 5 morti al minuto ma pochi i fondi per la prevenzione - I vaccini "non devono avere colore politico" e rappresentano una delle maggiori armi di prevenzione tanto che ad oggi, secondo i dati dell'Oms, hanno evitato 5 morti al minuto per malattie prevenibili ... (ansa.it)

NUOVI VACCINI OBBLIGATORI: da 3 si passa a 11 | Tocca a tutti quanti, nessuno può rifiutarsi - Soltanto a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore di tale legge, la vicina Francia non è rimasta a guardare, segnando un’introduzione determinante nell’ambito sanitario nazionale. I vaccini ... (energycue.it)

Nuovi Lea e vaccini. Si può davvero già parlare di bluff? - Oggi Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo che mette sotto accusa il Dpcm con l'aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza e il decreto vaccini. Ha senso parlare di bluff a meno ... (quotidianosanita.it)