Serieanews.com - Cambiaso, il ritorno prima dell’addio: la nuova cifra per il cartellino e i club in corsa

Andreapotrebbe lasciare la Juventus a fine stagione, stabilito il nuovo prezzo per il terzino: tutti isulle sue tracce, il: laper ile iin(LaPresse) – SerieANews.comAndrea, il terzino che ha conquistato i tifosi della Juventus con la sua grinta e versatilità, si trova a un bivio. Dopo una stagione altalenante, il suo nome è al centro delle voci di calciomercato, condi Premier League e non solo che lo tengono d’occhio.Ma quanto vale oggi? E quali sono gli scenari che potrebbero portarlo lontano da Torino? Proviamo a fare chiarezza su una vicenda che tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri.Ildi: da riserva a titolare con TudorL’inizio della stagione non è stato semplice per Andrea