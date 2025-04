Inter-news.it - Inter-Cagliari, la prima probabile formazione di Inzaghi! Tanti cambi

Simoneporta diversiin occasione della partitadi domani a San Siro. L’allenatore gestisce le rotazioni tra le due gare di Champions League, la. ROTAZIONI – Simonenon può fare altrimenti domani a San Siro in occasione di. La partita è molto importante, ma arriva in mezzo ai due impegni di UEFA Champions League ai quarti di finale con il Bayern Monaco. Stefan de Vrij farà rifiatare Francesco Acerbi al centro della difesa e non è l’unicoo del reparto. Benjamin Pavard non ne fa due consecutive dal primo minuto, al suo posto viene confermato Yann Bisseck. Nicola Zalewski farà il suo esordio assoluto da titolare, dall’altra parte c’è Federico Dimarco che ha recuperato dal piccolo problema muscolare. A centrocampo Davide Frattesi dà respiro ad Henrikh Mkhitaryan, che avrà bisogno del 100% delle energie per la gara con il Bayern Monaco.