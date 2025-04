Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, Beretta ha commissionato l’uccisione di Boiocchi per 50mila euro

La guerra interna deglidella curva Nord di San Siro legata all’Inter sembra essere arrivata a un punto di svolta: “un omicidio con modalità mafiose inserito nel contesto di una “guerra” sulla gestione degli affari economici legati al mondo delle curve di San Siro”, così è stata descrittadello storico capo ultrà Vittorioda parte del mandante Andrea, che ora sta collaborando con la giustizia. Arrestate sei persone.confessa di essere stato il mandante deldiperLa procuratrice aggiunta di Milano Alessandra Dolci, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato:«La scelta collaborativa di Andreaè stata uno dei passaggi decisivi per la risoluzione dell’omicidio diha affermato di essere il mandante dell’omicidio, ha riferito il movente di ordine economico e ha detto di averl’omicidio persuddivisi tra i vari soggetti coinvolti per eliminare quello che era stato fino a quel momento il leader della curva Nord dell’Inter, per prendere il suo posto e dividere i profitti».