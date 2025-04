EA FC 25 Team 2 Immortals Elenco Carte Speciali Della Seconda Squadra

Team 2 Immortals di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le Carte Speciali Della Seconda Squadra saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 11 aprile.Electronic Arts è lieta di annunciare gli Immortali FUT, una campagna dedicata alle ICONE e agli Eroi che hanno raggiunto l'immortalità calcistica. Tieni gli occhi aperti per le versioni Speciali junior di certi giocatori/giocatrici, ispirate al loro cammino verso l'immortalità.Prova l'evoluzione Diventa Immortale che ti permette di intraprendere il cammino verso l'immortalità con un tuo centrocampista centrale (CC) a scelta. Completa una serie di obiettivi ed evoluzioni per personalizzare le sue abilità e trasformarlo in una vera e propria leggenda in campo.Durante tutta la campagna Immortali FUT onoreremo ICONE ed Eroi con SCR, obiettivi e molto altro, compresa una versione speciale di Franz Beckenbauer disponibile nei pacchetti e una junior ottenibile tramite SCR.

