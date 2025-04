Internews24.com - Zalewski Inter, prima da titolare per l’esterno contro il Cagliari? Le probabili scelte

di Redazionedaperil? Ledi Inzaghi per il match di domaniCome riportato da Pasquale Guarro, nella seduta di rifinitura ad Appiano, Inzaghi ha provato la formazione che scenderà probabilmente in campo domani nella sfida che vedrà l’ospitare il. Un solo dubbio in regia tra Calhanoglu e Asllani, mentre Arnautovic potrebbe dar fiato a Thuram. Ipotesidal primo minuto., Inzaghi prova l’undici per: ballottaggio Calhanoglu-Asllani in cabina di regia. Arnautovic potrebbe far rifiatare Thuram, opportunità persulla destra.La probabile: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni;, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco;.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 11, 2025 LE ULTIME-, Inzaghi prova l’undici per: ballottaggio Calhanoglu-Asllani in cabina di regia.