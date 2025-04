Dazi Meloni lavora a incontro con Trump | governo studia misure salvaguardia Ue

Trump ai Dazi del 20% sulle merci europee, 'ricambiato' con il congelamento delle contro-tariffe Ue, è una boccata d'ossigeno per il governo italiano, nel momento in cui la premier Giorgia Meloni è impegnata a preparare la delicata trasferta alla Casa Bianca del prossimo 17 aprile. Ma la guardia .L'articolo Dazi, Meloni lavora a incontro con Trump: governo studia misure salvaguardia Ue proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso” Leggi su .com (Adnkronos) – Il momentaneo stop di Donaldaidel 20% sulle merci europee, 'ricambiato' con il congelamento delle contro-tariffe Ue, è una boccata d'ossigeno per ilitaliano, nel momento in cui la premier Giorgiaè impegnata a preparare la delicata trasferta alla Casa Bianca del prossimo 17 aprile. Ma la guardia .L'articoloconUe proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”

Dazi, Meloni lavora a incontro con Trump: governo studia misure salvaguardia Ue. Dazi, Meloni: patto con imprese e sindacati, serve un fronte comune. Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Dazi, Meloni incontrerà Trump a Washington. Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù. Dazi: Tajani, Meloni negli Usa lavora a favore dell'Europa non solo dell'Italia. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni lavora a incontro con Trump: governo studia misure salvaguardia Ue - (Adnkronos) - Il momentaneo stop di Donald Trump ai dazi del 20% sulle merci europee, 'ricambiato' con il congelamento delle contro-tariffe Ue, è una boccata d'ossigeno per il governo italiano, nel mo ... (msn.com)

Il giorno dei dazi Usa. Vance presto a Roma, Meloni lavora per una trattativa in chiave Ue - L’annuncio dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. Dopo settimane di minacce, retromarce e promesse, Donald Trump, alle 22 di ieri in Italia, ha presentato al mondo la sua strategia sui dazi, che i ... (msn.com)

Tavolo Usa-Ue e più spese militari, le carte di Meloni a Washington - Roma – Sette giorni allo Studio Ovale. Nel chiuso di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni lavora alla trasferta di giovedì a Washington. Delicatissima, anche se meno spigolosa di quanto apparisse 48 ore fa, ... (informazione.it)