Milan colpaccio in Premier League | arriva grazie a Guardiola

Milan possibile un grande acquisto in Inghilterra con l’assist dal City di Guardiola: scenario di mercato che agevola i rossoneriMancano poche partite per concludere questa stagione e cercare di raddrizzarla almeno parzialmente, per un Milan che è stato molto deludente. Il bilancio dei rossoneri non può certo considerarsi all’altezza delle aspettative, la Supercoppa conquistata a gennaio è decisamente troppo poco e anche un eventuale trionfo in Coppa Italia sarebbe di certo una soddisfazione, ma non sufficiente a mettere i conti in equilibrio tra pro e contro.Specialmente nelle ultime settimane, la sensazione è quella di una squadra troppo altalenante e forse demotivata. Ma bisogna cercare di chiudere in maniera dignitosa, tra una rincorsa a un piazzamento europeo in campionato e il derby di ritorno in semifinale di coppa come ultimo appuntamento cruciale. Rompipallone.it - Milan, colpaccio in Premier League: arriva grazie a Guardiola Leggi su Rompipallone.it Per ilpossibile un grande acquisto in Inghilterra con l’assist dal City di: scenario di mercato che agevola i rossoneriMancano poche partite per concludere questa stagione e cercare di raddrizzarla almeno parzialmente, per unche è stato molto deludente. Il bilancio dei rossoneri non può certo considerarsi all’altezza delle aspettative, la Supercoppa conquistata a gennaio è decisamente troppo poco e anche un eventuale trionfo in Coppa Italia sarebbe di certo una soddisfazione, ma non sufficiente a mettere i conti in equilibrio tra pro e contro.Specialmente nelle ultime settimane, la sensazione è quella di una squadra troppo altalenante e forse demotivata. Ma bisogna cercare di chiudere in maniera dignitosa, tra una rincorsa a un piazzamento europeo in campionato e il derby di ritorno in semifinale di coppa come ultimo appuntamento cruciale.

40 milioni per il colpaccio! Arriva dalla Premier e il Milan ha un vantaggio incredibile: i tifosi possono già sognare. Tonali e il ritorno in Serie A: colpaccio Juve, discorso chiuso. Non solo David: colpo a zero per Milan e Juve. Milan, Fabregas fa il nome del colpaccio: "Lo ho sentito, seguirà Fonseca" | .it. Calcio Live Tracker: colpaccio Lazio a Bergamo, Roma-Juventus termina 1-1, oggi Bologna-Napoli. Colpaccio Luis Diaz in Serie A, big ceduto e 80 milioni di euro. Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, Furlani spiazza tutti: colpaccio dalla Premier League - Furlani lascia tutti a bocca aperta con una mossa mozzafiato: il Milan è pronto a pescare ancora dalla Premier League per rinforzare la rosa. (spaziomilan.it)

40 milioni per il colpaccio! Arriva dalla Premier e il Milan ha un vantaggio incredibile: i tifosi possono già sognare - 40 milioni per il colpaccio! Arriva dalla Premier e il Milan ha un vantaggio incredibile. Dall'Inghilterra la voce di mercato che fa sognare. Il Milan si prepara a un periodo di grandi cambiamenti, co ... (msn.com)

40 milioni per il colpaccio! Arriva dalla Premier e il Milan ha un vantaggio incredibile: i tifosi possono già sognare - 40 milioni per il colpaccio! Arriva dalla Premier e il Milan ... concorrenti in Premier League. Questo scenario potrebbe rappresentare un’opportunità unica per il Milan, sempre alla ricerca ... (calcioblog.it)